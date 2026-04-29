Mediobanca e Goldman al lavoro sul dossier delle farmacie Hippocrates

Goldman Sachs e Mediobanca sarebbero stati incaricati di esplorare la vendita di Hippocrates Holding, primo gruppo italiano farmaceutico con oltre 500 farmacie sotto il marchio Lafarmacia, controllato...

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