Da A2a a Plenitude, chi guarda ai 200 Mw di Iren. Incarico a Rothschild e Imi

Grandi manovre in corso nel settore dell'energia. Fondi specializzati e utility si stanno muovendo sulle rinnovabili di Iren. Secondo quanto indicato da Mergermarket, in lizza potrebbero essere Eni Plenitude,...

S24 - Maschere Blocco Stand Alone
  Post Precedente