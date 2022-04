La brianzola Salice è pronta a una partnership con il gruppo finanziario belga Cobepa. Secondo indiscrezioni la famiglia azionista avrebbe infatti concesso un’esclusiva proprio a Cobepa, finalizzata a un ingresso nell’azionariato dell’azienda, tra i leader italiani nel settore della componentistica per il settore del design e del mobile di altissima gamma.

Nello scorso novembre i fondatori e soci di Salice hanno infatti deciso di avviare un processo per aprire il capitale del gruppo, che genera circa 150 milioni di euro di giro d’affari all’anno, con circa 40 milioni di Ebitda. A lavorare sul dossier, come advisor finanziario, c’è da alcuni mesi Equita K Finance.

Azionisti dell’azienda sono due rami della famiglia Salice: cioè Massimo, Sergio e Francesca Salice, che si dividono anche le cariche di amministratore delegato nelle diverse società operative. L’azienda è nata come ferramenta per mobili: è stata fondata da Arturo Salice nel 1926 a Cantù ed è ora giunta alla terza generazione della famiglia.

Nel giro di qualche decennio la società ha allargato il proprio business all’estero (con filiali in Francia e in Germania) e ha coperto tutto il settore dell’arredamento. È cresciuta anche tramite alcune acquisizioni in Italia (una in Veneto e una nelle Marche).

Attualmente Salice è presente in 90 Paesi del mondo. Il mercato italiano rappresenta il 23% del giro d’affari, ma in forte crescita è soprattutto l’area degli Stati Uniti (con circa il 30%) seguita dalla Cina (con il 13%) e da altri mercati europei come Germania (con l’8%) e Francia (con il 4%).

Il Covid non ha fermato i numeri del gruppo. Nel 2018, prima dello scoppio della pandemia, Salice generava 133 milioni di euro di fatturato, che sono cresciuti a 141 milioni nel 2019. Nel 2020 l’azienda è arrivata alla soglia dei 150 milioni di euro, asticella che è stata superata nel 2021, anche grazie a ordini che si sono attestati sempre a livelli molto elevati. Tra i grandi clienti del gruppo Salice ci sono note aziende del settore design, come Giorgetti, Fendi Casa, Arclinea, Veneta Cucine, Scavolini e B&B Italia. L’apertura del capitale è stata voluta dagli attuali azionisti per disporre delle risorse necessarie a un ulteriore sviluppo e alla crescita internazionale del gruppo, anche tramite acquisizioni.

Cobepa ora avrà un’esclusiva per arrivare al closing dell’operazione. Il gruppo belga ha uffici a Bruxelles e a New York, è attivo dal 1957 e conta un patrimonio in gestione di 2,5 miliardi di euro. Nel 2019 ha effettuato la sua prima operazione in Italia, investendo in Enoplastic, azienda italiana che produce capsule e tappi per bottiglie con sede nella provincia di Varese.